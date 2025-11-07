†

ARQUITECTO GUSTAVO JAVIER GÓMEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 05/11/2025. El Consejo Profesional de la Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura de la Provincia de Corrientes lamenta con profundo pesar el fallecimiento del Arquitecto Gustavo Javier Gómez. Rogamos una oración en su memoria y acompañamos con sincero pesar a sus familiares y amigos, expresando nuestras más sentidas condolencias. c/415

†

GUSTAVO JAVIER GÓMEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 05/11/2025. La Rectora Mgtr. Florencia Rodríguez, autoridades superiores y personal de la sede Corrientes de la Universidad de la Cuenca del Plata participan del fallecimiento del Arq. Gustavo Javier Gómez, docente de la carrera de Arquitectura y hermano de una colaboradora del staff de la institución. Acompañamos a sus familiares en tan sentida pérdida.

†

ARQ. GUSTAVO JAVIER GÓMEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 05/11/2025 en Corrientes. El Director Arq. José Luis Matzner y el Personal de la Dirección de Planificación y Obras del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Corrientes, participa con profundo pesar el fallecimiento de nuestro compañero y amigo Gustavo. Elevamos al Altísimo una oración por su eterno descanso y fortaleza para sus familiares. c/762