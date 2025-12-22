¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

GRACIELA MARQUES DE AGERET DE ITURRIAGA

Por El Litoral

Lunes, 22 de diciembre de 2025 a las 00:00

GRACIELA MARQUES DE AGERET DE ITURRIAGA

Q.E.P.D.

Falleció el 21/12/2025.

Su amiga Ana María Azzano e hijas participa el fallecimiento de la querida Gracielita y acompaña a Ma. José, Mariano, Eli y Gabriela en estos momentos.

GRACIELA MARQUES DE AGERET DE ITURRIAGA

Q.E.P.D.

Falleció el 21/12/2025. Querida familia Iturriaga Marqués: ya Gracielita descansa, tantos recuerdos, toda una vida de conocernos. Rogamos resignación y fortaleza para mis queridos primos Ma. José, Mariano, Eli y Gabriela en estos momentos. Que brille para ella la Luz que no tiene fin. Carlos Duré Artieda y Ana María Velar (Carlitos y Ani).

