†

CARLOS EMIR FAGUNDEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 28/02/2025. El señor Gobernador de la Provincia, Dr. Gustavo Adolfo Valdes y Sra. participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Intendente de La Cruz. Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Sus restos serán inhumados en la ciudad de Mercedes. c/388

†

CARLOS EMIR FAGUNDEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 28/02/2025. Los Secretarios Privados del Señor Gobernador, Cont. Juan Manuel Villone, Da. Florencia Cazarre, Esc. Cinthia Chamorro, Da. Pamela Nonino y D. Valentín Romero, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento. c/388

†

CARLOS EMIR FAGUNDEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 28/02/2025. El Dr. Gustavo Adolfo Valdes y su esposa Esc. Cristina Garro participan con profundo pesar su fallecimiento, elevan una oración en su memoria y acompañan a sus familiares en tan doloroso momento. c/388

†

CARLOS EMIR FAGUNDEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 28/02/2025. El Directorio, gerentes y personal de Aguas de Corrientes participa con dolor su fallecimiento. Acompañando en este difícil momento a sus familiares.

†

CARLOS EMIR FAGUNDEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 28/02/2025. El Ministro de Seguridad Carlos Vallejos, participa con dolor del fallecimiento del intendente de La Cruz y correligionario "Carlos Emir Fagundez". Y ruega una oración en su memoria.