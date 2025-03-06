†

ELENA PALMA

Q.E.P.D.

Falleció el 04/03/2025. Jorge A. Gutnisky y familia participan con dolor su fallecimiento.

†

ELENA PALMA

Q.E.P.D.

Falleció el 04/03/2025. Pablo G. Chamas y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

†

ELENA PALMA

Q.E.P.D.

Falleció el 04/03/2025. Jorge Luis Chamas, Gabriela Bernes de Chamas e hijos despedimos a Elena y acompañamos a Facundo, Luis, Ignacio, Charlie y familiares, rogando por su eterno descanso.

†

ELENA PALMA

Q.E.P.D.

Falleció el 04/03/2025. Enrique Smith Estrada, Carolina Chamas de Smith Estrada e hijos participan su fallecimiento con dolor.

†

ELENA DE LA GARMA DE PALMA

Q.E.P.D.

Falleció el 04/03/2024. El Escribano Juan Miguel Martínez y familia, participan del fallecimiento de la madre de Facundo Palma. Acompañamos a toda la familia en estos momentos. Elevamos una plegaria al cielo en su memoria. c/077

†

MARÍA ELENA DE LA GARMA

Q.E.P.D.

Falleció el 04/03/2024. Con profundo pesar, Rodrigo de Arrechea, en representación de la Entidad Binacional Yacyretá, lamenta el fallecimiento de la señora madre de nuestro estimado compañero Esc. Facundo Palma.c/403

†

MARIA ELENA DE LA GARMA

Q.E.P.D.

Falleció el 04/03/2025. El Colegio de Escribanos de la Provincia de Corrientes y su Comisión Directiva participan con gran pesar el fallecimiento de la madre del Esc. Facundo Palma. Acompañamos al colega y a su familia en tan doloroso momento.