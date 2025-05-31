†

JORGE ALBERTO GOITIA

Q.E.P.D.

Falleció el 28/05/2025. Sus sobrinos Matías Gómez Goitia, su esposa Patricia Soloaga y sus sobrinos nietos, Matías Tomas y Joaquina Gómez Goitia; participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido Tío Negro y acompañan en este momento tan doloroso a su tía Gisela, sus primos Nicolas y Antonella, Florencia y Tomas, Felipe, Juana, Mia y Paz. Rogando oraciones en su memoria y por el eterno descanso de su alma. c/752

†

JORGE ALBERTO GOITIA

Q.E.P.D.

Falleció el 28/05/2025. Su cuñado Néstor Masckauchán y su esposa Julie Zapata lo recuerdan con cariño y comparten el dolor por su deceso. c/920

†

JORGE ALBERTO GOITIA

Q.E.P.D.

Falleció el 28/05/2025. Ricardo G. Leconte, María Teresa Mendiondo De Leconte y familia despiden condolidos al NEGRO y ruegan por su descanso en la luz y la paz del Señor. Para sus deudos deseamos consuelo y aceptación de este designio divino ineludible.

†

JORGE ALBERTO GOITIA

Q.E.P.D.

Falleció el 28/05/2025. Participan con profunda tristeza Roque Soloaga y esposa; acompañan a toda la familia Goitia. Rogando oraciones por su descanso eterno. c/752

†

JORGE ALBERTO GOITIA

Q.E.P.D.

Falleció el 28/05/2025. Aymara Ruiz Moreno y su Hijo Santiago participan con mucho pesar la partida del Negro y acompañan a Gisela, Nicolás Florencia y su familia en este doloroso momento. Rogando su eterno descanso. c/878

†

JORGE ALBERTO GOITIA

Q.E.P.D.

Falleció el 28/05/2025. Juan Manuel Ruiz Moreno su esposa Julieta Zannon y sus hijos Baltasar y Bautista participan el fallecimiento del Negro y acompañan en este doloroso momento a Gisela, Nicolas, Florencia y sus familias rogando por su eterno descanso. QEPD. c/878

†

JORGE ALBERTO GOITIA

Q.E.P.D.

Falleció el 28/05/2025. Aymara Ruiz Moreno participa con profundo pesar la partida del Negro y Acompaña a Nicolás, Antonella, Felipe y Juana en este doloroso momento rogando por el descanso eterno. QEPD. c/878

†

JORGE ALBERTO GOITIA

Q.E.P.D.

Falleció el 28/05/2025. El Sr. Alberto Luis Relancio, su esposa Viviana, y sus hijos Matías y Manuel participan con dolor su fallecimiento. c/889

†

JORGE ALBERTO GOITIA

Q.E.P.D.

Falleció el 28/05/2025. Jorge Oscar Benchetrit y María Delia Ruíz e hijos, participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Gisela y sus hijos y nietos. c/898

†

JORGE ALBERTO GOITIA

Q.E.P.D.

Falleció el 28/05/2025. Eduardo Fernández Capurro, su esposa Tania Stucke, sus hijos Luján, Paz y Benjamín; Kenis Horacio Salazan, su esposa Ma. Constanza Stucke, sus hijos Inés y Kenis; participan con profundo dolor su fallecimiento; acompañan a sus amigos Nico, Anto, Feli, Juani y a toda su flia. c/918

†

JORGE ALBERTO GOITIA

Q.E.P.D.

Falleció el 28/05/2025. Juan Norberto Rubio, Ma. Teresa Grebe, sus hijos María y Alejandro, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración por su eterno descanso. c/914

†

JORGE ALBERTO GOITIA

Q.E.P.D.

Falleció el 28/05/2025. Patricia Schaffer de Goitia, sus hijos Eduardo Goitia y María del M Danuzzo, Leandro Goitia y Guillermina Vallejo Viard, sus sobrinos nietos Lorenzo, Alfonso y Antonio participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a Gisela, Nicolás y flia y Florencia y flia en este momento de dolor. c/942

†

JORGE ALBERTO GOITIA

Q.E.P.D.

Falleció el 28/05/2025. Beatriz Nidd de Schaffer, sus hijas Aurora Schaffer de Ocampo y flia., Alejandra Schaffer de Selser y flia., Sandra Schaffer y flia., participan su fallecimiento y saludan con tristeza a Gisela, Nicolás y flia., Florencia y flia. en este doloroso momento. c/945

†

JORGE ALBERTO GOITIA

Q.E.P.D.

Falleció el 28/05/2025. Que brille para él la luz que no tiene fin. Norma G. Piragine Niveiro, sus hijos Marcelo y Mariana Rinesi despiden con profundo pesar al apreciado Negro y acompañan con un fuerte y cariñoso abrazo a Gisela, Nicolas y Florencia, hijos políticos y nietos. c/947

†

JORGE ALBERTO GOITIA

Q.E.P.D.

Falleció el 28/05/2025. El Estudio Jurídico Piragine Niveiro - Precansky & Asociados y personal que lo integran participan su fallecimiento, rogando que descanse en paz. c/946

†

JORGE ALBERTO GOITIA

Q.E.P.D.

Falleció el 28/05/2025. Alfredo Bury, participa con gran pesar su fallecimiento, un gran emprendedor y hombre de familia, buen amigo, que Dios brinde consuelo a su familia. que brille para él la luz que no tiene fin. c/948

†

JORGE ALBERTO GOITIA

Q.E.P.D.

Falleció el 28/05/2025. BURY & MAYER ARQUITECTOS, participa su fallecimiento, un EMPRESARIO con mayúsculas que trabajo siempre para acercar el mundo a nuestra provincia, un gran visionario, rogamos por el eterno descanso de su alma. c/948

†

JORGE ALBERTO GOITIA

Q.E.P.D.

Falleció el 28/05/2025. MARCELO MAYER, MONICA GINOCCHI, junto a sus hijos EZEQUIEL, MARIA SARA Y SANTIAGO, participan con profundo dolor la partida de su querido tío, extrañaremos tantos lindos momentos compartidos, Negro Querido, resignación para Gisela, Nicolas, Florencia y familias. Que descanse en Paz y que brille para él la luz que no tiene fin. c/948

†

JORGE ALBERTO GOITIA

Q.E.P.D.

Falleció el 28/05/2025. Jesús Leguiza, María de los Milagros, su esposo Rodolfo Leupold y Lucio Leguiza, participan con profundo pesar el fallecimiento de su amigo el "Negro" Goitia y acompañan en el dolor a su esposa Gisela Masckauchan e hijos Nicolás y Florencia. c/921

†

JORGE ALBERTO GOITIA

Q.E.P.D.

Falleció el 28/05/2025. José María Botello, María Antonieta Gómez Danuzzo, Juan Ramon y Paula, Juan Ignacio y María Angelica acompañan a Gisela, hijos y nietos con pesar.

†

JORGE ALBERTO GOITIA

Q.E.P.D.

Falleció el 28/05/2025. Domingo Fernández Capurro, su esposa María Angelica Llano, hijos y nietos, participan con profundo pesar el fallecimiento del querido Negro, ruegan oraciones a su memoria y hacen llegar a su esposa, hijos y demás familiares, sus más sentidos pésames, ruegan una oración por el descanso de su Alma.

†

JORGE ALBERTO GOITIA

Q.E.P.D.

Falleció el 28/05/2025. Patricia Alejandra Malgor, sus hijos, Miguel Franceschi y María, Benjamin Villarroel y Juanita, despiden con mucho cariño al querido Negro, y acompañan en este momento a la familia. Que brille para él la luz que no tiene fin.

†

JORGE ALBERTO GOITIA

Q.E.P.D.

Falleció el 28/05/2025. Miguel Ángel Villarroel y su esposa, Silvia zapata de Villarroel, despiden con mucho cariño al querido Negro, y acompañan en este momento a la familia. Que brille para él la luz que no tiene fin.

†

JORGE ALBERTO GOITIA

Q.E.P.D.

Falleció el 28/05/2025. Gonzalo Benjamin Villarroel y su esposa, Juana Inés, despiden a Don Jorge, y acompañan en este momento a la familia. Que brille para él la luz que no tiene fin.

†

JORGE ALBERTO GOITIA

Q.E.P.D.

Falleció el 28/05/2025. Pedro A. Díaz Colodrero, Sara Torrrent de Díaz Colodrero, y sus hijos, Pedro y Victoria, despiden con gran pena, y los mejores recuerdos, al querido Negro. Acompañan con mucho cariño a su esposa Gisela, hijos y nietos, a sus hermanos Alicia Beatriz, Graciela y Fernando, a sus sobrinos y demás familiares en este momento de dolor, y elevan oraciones en su memoria.

†

JORGE ALBERTO GOITIA

Q.E.P.D.

Falleció el 28/05/2025. Miguel Ángel Saiach y su esposa Mará Eneida Lombardo de Saiach, despiden a su querido amigo y acompañan a Gisela, hijos y hermanos en momentos de profundo dolor. Que su alma descanse en paz.

†

JORGE ALBERTO GOITIA

Q.E.P.D.

Falleció el 28/05/2025. Rubén Oscar Relats y Flia. participan su fallecimiento y acompañan en estos momentos de profundo dolor a Gisela, Nicolas y Antonella. Ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma. a/786

†

JORGE ALBERTO GOITIA

Q.E.P.D.

Falleció el 28/05/2025. Directivos y Personal de las Empresas JCR S.A., y RUTAS DEL LITORAL S.A., participan con profunda pena su fallecimiento y hacen llegar a sus familiares y amigos sus mas sentidos pésames. a/786

†

JORGE ALBERTO GOITIA

Q.E.P.D.

Falleció el 28/05/2025. Desde todo el equipo de Pinta Pora Pinturerías y la Flia. Calderó, acompañamos con profundo dolor y emotivo recuerdo al Sr. Goitia. Su empuje y pasión con la que llevo adelante sus proyectos hicieron avanzar de manera significativa a la Provincia de Corrientes y provincias vecinas. Acompañamos en este momento a su familia, seres queridos y amigos. Nuestros más sinceros pésames. a/787

†

JORGE ALBERTO GOITIA

Q.E.P.D.

Falleció el 28/05/2025. José Benjamin de la Vega, Teresita de Jesús Seoane Mohando e hijos, participan con dolor el fallecimiento del querido Negro, hacen llegar a Gisela, hijos y hnos. Sus mas sentidos pésames, rogando oraciones a su memoria, y resignación cristiana.