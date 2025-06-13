†

EMMA ALICIA ABAD

Q.E.P.D.

Falleció 12/06/25. Su hijo Darío Gustavo, participa su fallecimiento e invita a orar por su eterno descanso. Sus restos descansan en el cementerio San Juan Bautista.

†

EMMA ALICIA ABAD

Q.E.P.D.

Falleció 12/06/25. Sus hijos Pato y Aliel, sus nietos Julian, Andrea, Ramiro, Pilar, Facundo, Marisol, Santiago, Juan Martín y Gonzalo; sus bisnietos Julieta y Lautaro, participan por su eterno descanso. Sus restos descansaran en el cementerio San Juan Bautista.

†

EMMA ALICIA ABAD (Licha)

Q.E.P.D.

Falleció 12/06/25. Tus sobrinos Yanina, Alejandro, Carlos y Luis Barriola Abad acompañan en este momento a sus hijos, nietos y bisnietos, rogando por el eterno descanso de su alma.

†

EMMA ALICIA ABAD

Q.E.P.D.

Falleció 12/06/25. El Partido Autonomista Nacional y el autonomismo correntino despiden con profundo pesar a una luchadora incansable, defensora de las ideas del progreso y la igualdad, hija autonomista y amada mujer, colega, dirigente, madre y esposa. Rogamos una oración en su memoria.

†

EMMA ALICIA ABAD

Q.E.P.D.

Falleció 12/06/25. El Dr. José Antonio Romero Feris y su esposa Marly Brisco despiden con pesar a la entrañable mujer, amiga, dirigente, madre y esposa. Tu memoria permanecerá viva y tu ejemplo de vida será imborrable. Rogamos a Dios que te reciba como te lo mereces.