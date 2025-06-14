†

MARÍA ERMELINDA SOLÍS

Q.E.P.D.

Falleció el 12/06/2025. La Sociedad Cooperadora del Hospital José Ramón Vidal participa con profundo pesar el fallecimiento de la hermana de la presidenta de nuestra Institución Lidia Azucena Solís de Piragine y acompaña a ella y su familia en este doloroso momento, elevando una oración por el eterno descanso de su alma. c/991

†

MARÍA ERMELINDA SOLÍS

“Tocha”

Q.E.P.D.

Falleció el 12/06/2025. María Rosa Delfino e hijos participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su hija María Isabel Meneses y familia en este triste momento. c/993