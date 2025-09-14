¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

José María Muscari Playas de Corrientes suba de la banana
José María Muscari Playas de Corrientes suba de la banana
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Funebres

PATRICIA VARGAS 

Por El Litoral

Domingo, 14 de septiembre de 2025 a las 00:00

PATRICIA VARGAS 

QEPD

Falleció el 12/09/2025. El Ministro de Hacienda y Finanzas, Subsecretarios y personal del Ministerio de Hacienda participan con profundo dolor el fallecimiento de la agente de Mesa de Entradas y Salidas Sra. Patricia Vargas. Rogando una oración por su eterno descanso.

Sus restos son velados en el Salón Marfil, Independencia y Darragueira, de Previsora del Paraná. De 8 a 17 hs, de este 13/09/2025.

PATRICIA VARGAS

QEPD

Falleció el 12/09/2025. Sus compañeros del Ministerio de Hacienda y Finanzas participan con profundo dolor su temprana partida pidiendo a Dios la reciba en la morada eterna y consuelo a sus familiares. Descansa en paz Patricia.

Sus restos son velados en el Salón Marfil, Independencia y Darragueira, de Previsora del Paraná. De 8 a 17 hs, de este 13/09/2025.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD