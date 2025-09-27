†

MANUEL ARGENTINO MONTENEGRO

Q.E.P.D.

Falleció el 24/09/2025. Personal del Área de Jurisprudencia y Biblioteca del Poder Judicial de Corrientes participan del fallecimiento del padre de nuestra compañera Gisella Romina Montenegro. Elevamos oraciones en su memoria y acompañamos a la familia en tan doloroso tránsito. Que brille para él la Luz que no tiene fin. c/541

†

MANUEL ARGENTINO MONTENEGRO

Q.E.P.D.

Falleció el 24/09/2025. Carlos Cabral, su esposa Lucía Fernández, sus hijos Cecilia, Lucía (a), Gabriela y José Ignacio (a) participan el fallecimiento de su querido amigo Ico Montenegro. Acompañamos a su familia, y elevamos oraciones en su memoria. Que brille para él la Luz que no tiene fin. c/532