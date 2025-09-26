Colectivos en Corrientes: proponen un boleto entre 1.895 a 2.370 pesos

El Sistema Integrado de Movilidad Urbana (Simu) en la ciudad de Corrientes llevó a cabo una reunión clave este viernes, donde se analizó un el incremento en el precio del boleto de colectivo.

La propuesta del Ejecutivo Municipal contempla un aumento del 45%, lo que llevaría la tarifa actual a $1.895. Por su parte, el sector empresario plantea un ajuste del 73%, lo que elevaría el valor del pasaje a $2.370.

La concejal Mercedes Franco Laprovitta confirmó a El Litoral que de seguir este lineamiento, "el boleto se iría casi a los 2000 pesos, lo cual me parece una barbaridad".

Además, detalló que lo que se inició recientemente fue la sesión itinerante del Concejo Deliberante en el barrio Juan de Vera, donde se debatió sobre el funcionamiento del servicio de colectivos. "Luego se iniciará el tratamiento administrativo e ingresará al Consejo Deliberante para dar su aprobación en Audiencia Pública y votar", expresó

Corrientes podría ubicarse como la segunda ciudad del país con la tarifa más alta, si se aprueba la propuesta empresarial. Desde el Simu, se espera que tras la reunión se den a conocer mayores precisiones sobre las causas del aumento, que rondaría el aumento del combustible y elementos esenciales.