†
ALBERTO LÓPEZ GUANES
(Cambabolsa)
Q.E.P.D.
Falleció el 28/07/2025. A dos meses de su partida, Marina Fournier y familia con profundo dolor ruegan una oración en su memoria. Brille para él la luz que no tiene fin. Fortaleza a sus familiares. c/542
Por El Litoral
