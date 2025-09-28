¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

ajedrez Peregrinación Juvenil a Itatí Peregrinación Juvenil a Itatí
ajedrez Peregrinación Juvenil a Itatí Peregrinación Juvenil a Itatí
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Funebres

ALBERTO LÓPEZ GUANES

Por El Litoral

Domingo, 28 de septiembre de 2025 a las 00:00

ALBERTO LÓPEZ GUANES

(Cambabolsa)

Q.E.P.D.

Falleció el 28/07/2025. A dos meses de su partida, Marina Fournier y familia con profundo dolor ruegan una oración en su memoria. Brille para él la luz que no tiene fin. Fortaleza a sus familiares. c/542

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD