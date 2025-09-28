†

HÉCTOR MARÍA LÓPEZ

Falleció el 27/09/2025. El señor Gobernador de la Provincia, Dr. Gustavo Adolfo Valdés y Sra. participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. C/545

HÉCTOR MARÍA “TITO” LÓPEZ

Falleció el 27/09/2025. El Dr. Gustavo Adolfo Valdés y su esposa Esc. Cristina Garro participan con profundo pesar su fallecimiento, elevan una oración por el eterno descanso de su alma y acompañan a sus familiares en tan doloroso momento. C/545

HÉCTOR MARÍA LÓPEZ

Falleció el 27/09/2025. El Vice gobernador de la Provincia, Dr. Pedro Braillard Poccard, participa del fallecimiento del Diputado (MC) Héctor "Tito" López, acompaña a sus familiares y ruega una oración en su memoria. C/ 547

HÉCTOR MARÍA LÓPEZ

Falleció el 27/09/2025. Los Secretarios Privados del Señor Gobernador, Cont. Juan Manuel Villone, Da. Florencia Cazarre, Esc. Cinthia Chamorro, Da. Pamela Nonino y D. Valentín Romero, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento. C/545

HÉCTOR MARÍA LÓPEZ

Falleció el 27/09/2025. El Gobierno de la Provincia de Corrientes participa con hondo pesar el fallecimiento del Sr. Interventor del Instituto de Previsión Social de Corrientes. Acompañan a sus familiares en tan lamentable pérdida. C/545

HÉCTOR MARÍA LÓPEZ

“Tito”

Falleció el 27/09/2025. El Ministro Secretario General de la Gobernación; Dr. Carlos José Vignolo participa su fallecimiento; acompaña a su Familia en tan doloroso momento y ruega una oración por su eterno descanso. C/546

HÉCTOR MARÍA LÓPEZ

“Tito”

Falleció el 27/09/2025. Esteban Buffil, Sebastián Bissaro y Maly Fernández participan con profundo dolor su fallecimiento; acompañan a sus familiares en tan difícil momento y ruegan una oración en su memoria. C/ 546

HÉCTOR MARÍA LÓPEZ

Falleció el 27/09/2025. El Sr. Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Dr. Pedro Gerardo Cassani, participa con pesar el fallecimiento del ex Diputado provincial, quien ocupara diversos cargos en la actividad política. Elevando una oración por su eterno descanso. C/ 544

HÉCTOR MARÍA LÓPEZ

Falleció el 27/09/2025. Perucho Cassani participa con profundo pesar su fallecimiento. Acompañando a su familia, rogando por el descanso de su alma. C/ 544

HÉCTOR MARÍA LÓPEZ

Falleció el 27/09/2025. El personal de la Honorable Cámara de Diputados participa con profundo pesar su fallecimiento. Rogando una oración por el eterno descanso de su alma. C/ 544

HÉCTOR MARÍA LÓPEZ

Falleció el 27/09/2025. Los Sres. Diputados Provinciales participan con profundo pesar su fallecimiento. Rogando a Dios por el eterno descanso de su alma. C/ 544

HÉCTOR MARÍA LÓPEZ

Falleció el 27/09/2025. El Señor Intendente Municipal de la Ciudad de Corrientes, Dr. Eduardo Tassano, participa con profundo pesar, el fallecimiento de quien fuera, el Vice Pte. 1ro de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes, rogando cristiana resignación para sus familiares y seres queridos.

HÉCTOR TITO LÓPEZ

Falleció el 27/09/2025. El Dr. José Antonio Romero Feris y su esposa Marly Brisco participan con pesar el fallecimiento del gran amigo y respetado dirigente. Ruegan una oración en su memoria.

HÉCTOR MARÍA LÓPEZ

Falleció el 27/09/2025. El Ministro de Hacienda y Finanzas contador Marcelo Rivas Piasentini participa con pesar su fallecimiento. El recuerdo, siempre, para quien honró la función pública comprometiéndose para con Corrientes y los correntinos. Condujo el IPS, fue Diputado Provincial, entre otras responsabilidades con el objetivo de concretar el bien común. Rogamos oraciones a su memoria. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Soledad, de la ciudad de Goya.