†

CARLOS ALBERTO FIGUERERO

Q.E.P.D.

Acompañamos con profundo pesar a Juan Manuel Figuerero y a su familia en este doloroso momento, ante el fallecimiento de su padre, Carlos Alberto Figuerero, elevando una oración por su eterno descanso y expresando nuestras más sinceras condolencias.

Sus compañeros de OSDE Filial Corrientes y OSDE Región Litoral Norte. c/017

†

CARLOS ALBERTO FIGUERERO

Q.E.P.D.

Falleció 06/01/2026. El Escribano Juan Miguel Martínez y familia, participan con mucho pesar del fallecimiento del padre de su amigo Juan Manuel; y acompañan a toda la familia en tan triste momento. Rogamos una plegaria al cielo en su memoria, por su descanso eterno.

†

CARLOS ALBERTO FIGUERERO

Q.E.P.D.

Falleció 06/01/2026. Juan Alejandro Castro y Familia, participan con pesar su fallecimiento, pidiendo al Señor por su eterno descanso.