JOSÉ ALFREDO TADDEY

Por El Litoral

Sabado, 28 de febrero de 2026 a las 00:00

Q.E.P.D.

Falleció 26/02/2026. El Club de Amigos de la Adelita y cuerpo técnico, participan con profundo dolor del fallecimiento del padre de su amigo Sebastián. Acompañamos a toda su familia en este momento. Elevamos una plegaria al cielo en su memoria. c/613

Falleció el 26/02/2026. Alejandro Abraham, Sebastián Aragüés, Carlos Romero, Luis Comparin, Marcelo de la Rosa, Claudio García, Nicolas González Arnaldi, Esteban Arqué, Manuel Iglesia, Fabian Lovecchio, Gonzalo Landriel, Alfredo Leconte, Guillermo Montesanto, Gustavo Montesanto, Rosendo Pereyra Coímbra, Carlos Cañete, Adolfo Torres, Ariel Torres, Marcelo Chequín y Ramiro Fernández Llano, participan con profundo dolor el fallecimiento de José Taddey y ruegan una oración en su memoria. c/154

Falleció 26/02/2026. Yliana Ramírez y familia participan con pesar el fallecimiento del papá de su amiga Cynthia y acompañan a su familia en este doloroso momento, rogando una oración por su eterno descanso.

