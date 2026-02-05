¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

MARÍA DEL PILAR ARQUE DE ECHEVARRIA (CHICHITA)

Por El Litoral

Jueves, 05 de febrero de 2026 a las 00:00

MARÍA DEL PILAR ARQUE DE ECHEVARRIA (CHICHITA)

Q.E.P.D.

Falleció el 02/02/2026. Sofi Brunel de Huerta, Josefina y Belén con tristeza participan el fallecimiento de la querida Chichita. Elevando una oración por el descanso eterno de su alma acompañan a Pucho y familia. C/ 047

MARIA DEL PILAR J. ARQUE (CHICHITA)

Q.E.P.D.

Falleció el 02/02/2026. Despedimos a la querida Chichita con profunda tristeza. Vivirás en nuestros corazones. Su alma generosa, de pura bondad y entrega a Dios y a quienes compartimos su vida, está en el mejor lugar. José y Antonieta, Paula y Juan Ramon, Juan Ignacio y María Angelica, Santi, Trini, Francisco, Josefina y Agustin. Descansa en paz querida Chichi.

