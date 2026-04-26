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TOMASA MACHIA DE FERNÁNDEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 22/04/2026. Teresa del Carmen Soto acompaña y abraza fuertemente a Cacho, Pompi, Noelia, Paula y demás familiares ante la partida de la querida TOMI. Rogando por el eterno descanso de su alma en el Reino de DIOS. C/328

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TOMASA MACHIA

Q.E.P.D.

Falleció el 22/04/2026. A los 96 años partió al reino de los cielos. Sus hijos Marilú, Raúl y Graciela, Cacho y Pompy; sus nietos Daniela, Pablo y Melanie, Karina y Javier, Alejandro y Adriana, Marcelo y Andrea, Noelia, Paula y Javier, Y bisnietos la despiden con profundo dolor, encontrando resignación y consuelo al saber que ya goza de la luz perpetua. C/333