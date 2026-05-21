¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Ruta 14 Drones colegios privados
Ruta 14 Drones colegios privados
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Funebres

MARÍA SUSANA LANGUASCO DE SERENELLI

Por El Litoral

Jueves, 21 de mayo de 2026 a las 00:00

MARÍA SUSANA LANGUASCO DE SERENELLI

Q.E.P.D.

Falleció el 20/5/2026 a los 67 años. Sus primos Estela, María Amelia, Mingo, Elena, Roberto, Olgui, Javier y Celeste, sobrinos nietos y bisnietos participan con hondo pesar el fallecimiento de la querida Susana, acompañando, a su esposo José, sus hijos, nietos, su hermana María del Carmen y Familia, elevando una oración por eterno descanso de su alma. c/141

MARÍA SUSANA LANGUASCO DE SERENELLI

Q.E.P.D.

Falleció el 20/05/2026 a los 67 años. Sus primos Javier Botello y Celeste Pérez Ruiz, sus sobrinas María Inés y María Emilia Botello, participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañando a su esposo José Ángel, sus hijos María de los Ángeles, María Lucía, José Carlos, María Mercedes, nietos, su hermana María del Carmen y Familia en tan doloroso momento, elevando una oración por el eterno descanso de su alma. c/142

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD