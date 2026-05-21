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MARÍA SUSANA LANGUASCO DE SERENELLI

Q.E.P.D.

Falleció el 20/5/2026 a los 67 años. Sus primos Estela, María Amelia, Mingo, Elena, Roberto, Olgui, Javier y Celeste, sobrinos nietos y bisnietos participan con hondo pesar el fallecimiento de la querida Susana, acompañando, a su esposo José, sus hijos, nietos, su hermana María del Carmen y Familia, elevando una oración por eterno descanso de su alma. c/141

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MARÍA SUSANA LANGUASCO DE SERENELLI

Q.E.P.D.

Falleció el 20/05/2026 a los 67 años. Sus primos Javier Botello y Celeste Pérez Ruiz, sus sobrinas María Inés y María Emilia Botello, participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañando a su esposo José Ángel, sus hijos María de los Ángeles, María Lucía, José Carlos, María Mercedes, nietos, su hermana María del Carmen y Familia en tan doloroso momento, elevando una oración por el eterno descanso de su alma. c/142