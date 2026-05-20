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Traspaso de tierras a Corrientes: Juan Pablo Valdés viaja para reunirse con Diego Santilli

El mandatario provincial mantendrá un encuentro clave al mediodía con el ministro del Interior.

Por El Litoral

Miércoles, 20 de mayo de 2026 a las 10:03

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, mantendrá este mediodía un encuentro oficial con el ministro del Interior, Diego Santilli. Las autoridades se reunirán en Buenos Aires para avanzar firmemente en el traspaso de tierras nacionales hacia la órbita provincial.

La negociación se viene desarrollando de forma sostenida desde diciembre pasado a través de diversas gestiones bilaterales entre ambas administraciones. El mandatario correntino calificó como fundamental la necesidad de concluir este trámite y brindarle una solución definitiva.

Esquema de compensación de deudas

El mecanismo acordado para la transferencia de los inmuebles fiscales de origen nacional contempla un esquema técnico de compensación de deudas pendientes. De esta manera, el Estado nacional saldará compromisos financieros mediante la cesión. "Queremos darle ya una solución, desde diciembre venimos gestionando y hablando", afirmó el gobernador.

Dentro de los puntos más relevantes del histórico reclamo de Corrientes, se destacan el predio de Vías Navegables y el espacio del ex Regimiento 9 de Infantería. 

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