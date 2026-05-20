Tránsito en Corrientes: habrá un corte total este viernes por obras con cableado

La Municipalidad de Corrientes informó que este viernes 22 de mayo, durante gran parte de la mañana y el mediodía, se interrumpirá la circulación vehicular sobre calles céntricas de la ciudad Capital.

Horario y zona afectada por el bloqueo

El área de tránsito del Municipio capitalino coordinó un operativo que iniciará a las 7.45 del viernes y se extenderá, según las estimaciones técnicas, hasta las 13.30.

El tramo afectado de manera absoluta comprende la calle Salta, entre 25 de Mayo y 9 de Julio. Al tratarse de una franja horaria de alta densidad vehicular por la actividad escolar, bancaria y judicial, se prevén demoras en los alrededores.

Motivo de las obras urbanas

La interrupción de la circulación vehicular es necesaria para garantizar la seguridad de los operarios y de los transeúntes.

Durante esas casi seis horas se llevará adelante un operativo de despeje de cables de altura.

Estas tareas apuntan a retirar el cableado en desuso, tensar las líneas activas y evitar el riesgo de desprendimientos sobre la vía pública.

Recomendaciones oficiales para los conductores

Desde la comuna capitalina emitieron una serie de sugerencias de cara a la jornada del viernes: