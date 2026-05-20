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Tránsito en Corrientes: habrá un corte total este viernes por obras con cableado

La medida obedece a un operativo especial de retiro y despeje de cableado aéreo, por lo que las autoridades viales solicitaron a los conductores una zonacéntrica de la ciudad.

Por El Litoral

Miércoles, 20 de mayo de 2026 a las 11:05

La Municipalidad de Corrientes informó que este viernes 22 de mayo, durante gran parte de la mañana y el mediodía, se interrumpirá la circulación vehicular sobre calles céntricas de la ciudad Capital.

Horario y zona afectada por el bloqueo

El área de tránsito del Municipio capitalino coordinó un operativo que iniciará a las 7.45  del viernes y se extenderá, según las estimaciones técnicas, hasta las 13.30.

El tramo afectado de manera absoluta comprende la calle Salta, entre 25 de Mayo y 9 de Julio. Al tratarse de una franja horaria de alta densidad vehicular por la actividad escolar, bancaria y judicial, se prevén demoras en los alrededores.

Motivo de las obras urbanas

La interrupción de la circulación vehicular es necesaria para garantizar la seguridad de los operarios y de los transeúntes.

Durante esas casi seis horas se llevará adelante un operativo de despeje de cables de altura.

Estas tareas apuntan a retirar el cableado en desuso, tensar las líneas activas y evitar el riesgo de desprendimientos sobre la vía pública.

Recomendaciones oficiales para los conductores

Desde la comuna capitalina emitieron una serie de sugerencias de cara a la jornada del viernes:

  • Evitar circular por el cuadrante: Se solicita no ingresar a las arterias adyacentes a calle Salta a menos que sea estrictamente necesario.

  • Vías alternativas: Utilizar calles paralelas como San Lorenzo o La Rioja para el flujo Norte-Sur, o bien circular por las avenidas periféricas.

  • Previsión de tiempos: Salir con anticipación hacia los lugares de trabajo y centros educativos del centro para mitigar el impacto de los desvíos.

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