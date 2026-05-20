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TRAGEDIA LABORAL

Corrientes: un hombre murió en un accidente mientras descargaba tierra con su camión

El hecho ocurrió en el barrio Rincón cuando el sistema de transmisión del vehículo enganchó la vestimenta del conductor.

Por El Litoral

Miércoles, 20 de mayo de 2026 a las 11:30

Un hombre murió hoy tras un accidente laboral en Corrientes. El hecho ocurrió en el barrio Rincón mientras la víctima descargaba tierra con su camión.

El incidente se produjo cuando el conductor activó el sistema volcador del camión mediante la palanca del hidráulico. Este mecanismo se encuentra ubicado debajo de la línea de las ruedas del vehículo

Al ponerse en funcionamiento el dispositivo, el eje del cardán enganchó accidentalmente el cuello de la campera del trabajador. El movimiento mecánico lo arrastró de forma inmediata hacia la parte inferior del camión.

Debido a la gravedad del accidente, el hombre murió en el acto. La Policía de Corrientes y los peritos forenses trabajaron en el lugar para realizar los protocolos legales pertinentes.

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