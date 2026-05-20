Corrientes: un hombre murió en un accidente mientras descargaba tierra con su camión

Un hombre murió hoy tras un accidente laboral en Corrientes. El hecho ocurrió en el barrio Rincón mientras la víctima descargaba tierra con su camión.

El incidente se produjo cuando el conductor activó el sistema volcador del camión mediante la palanca del hidráulico. Este mecanismo se encuentra ubicado debajo de la línea de las ruedas del vehículo

Al ponerse en funcionamiento el dispositivo, el eje del cardán enganchó accidentalmente el cuello de la campera del trabajador. El movimiento mecánico lo arrastró de forma inmediata hacia la parte inferior del camión.

Debido a la gravedad del accidente, el hombre murió en el acto. La Policía de Corrientes y los peritos forenses trabajaron en el lugar para realizar los protocolos legales pertinentes.