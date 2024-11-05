¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Fallecimientos

GUILLERMO CÉSPEDES

Por El Litoral

Martes, 05 de noviembre de 2024 a las 00:00

Falleció el 04/11/2024. El Sr. Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Dr. Pedro Gerardo Cassani, participa con pesar su fallecimiento, acompañando a sus familiares en tan difícil momento, rogando una oración por su eterno descanso. c/896

Falleció el 04/11/2024. Compañeros de trabajo de la Honorable Cámara de Diputados, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a su familia, pidiendo a dios por su eterno descanso. c/897

