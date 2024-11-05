†
GUILLERMO CÉSPEDES
Q.E.P.D.
Falleció el 04/11/2024. El Sr. Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Dr. Pedro Gerardo Cassani, participa con pesar su fallecimiento, acompañando a sus familiares en tan difícil momento, rogando una oración por su eterno descanso. c/896
