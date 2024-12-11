†
SRA. CLAUDIA MARCELA GOMEZ
Q.E.P.D.
Falleció el 10/12/2024. El Directorio y personal del Banco de Corrientes S.A., participan con profundo dolor del fallecimiento de la esposa de nuestro compañero Javier Cechetto y rogamos una oración por el eterno descanso de su alma y cristiana resignación a familiares y seres queridos. c/580
†
Claudia Marcela Gómez de Cechetto
Q.E.P.D.
Falleció el 10/12/2024. Stella María Braillard Poccard participa con profundo dolor el fallecimiento de la querida Marcela, persona adorable que fuera parte de su fuerza de ventas durante más de ocho años y ruega resignación a su familia.