†

RAMONA NORMA RUTH GARCÍA

Q.E.P.D.

Falleció el día 30/11/2025. El señor Gobernador de la Provincia, Dr. Gustavo Adolfo Valdés y Señora, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan al Sr. Subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Dr. MANUEL CUEVAS en tan lamentable pérdida; ruegan una oración en su memoria.

†

RAMONA NORMA RUTH GARCÍA

Q.E.P.D.

Falleció el día 30/11/2025. El Dr. Gustavo Adolfo Valdés y Sra. Esc. Cristina Garro, participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y acompañan a sus familiares en tan doloroso momento. c/844

†

RAMONA NORMA RUTH GARCÍA

Q.E.P.D.

Falleció el día 30/11/2025. Los Secretarios Privados del Señor Gobernador, Cont Juan Manuel Villone, Da. Florencia Cazarre, Esc. Cinthia Chamorro, Da. Pamela Nonino y D. Valentín Romero, participan con dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria y acompañan a sus familiares en tan dolorosa pérdida. c/844

†

RAMONA NORMA RUTH GARCIA

Q.E.P.D.

Falleció el día 30/11/2025. El Ministro de Justicia y Derechos Humanos Dr. Juan José López Desimoni, participa con pesar su fallecimiento y acompaña al Dr. Manuel Cuevas en este difícil momento.