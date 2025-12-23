†

NORMA TABERNERO de DE LA VEGA

Q.E.P.D.

Falleció el 21/12/2025. Fernando de la Vega y Claudia De Bonis, hijos y nietos participan el fallecimiento de la querida tía Chochona y piden una oración en su memoria.

†

NORMA TABERNERO de DE LA VEGA

Q.E.P.D.

Falleció el 21/12/2025. Jorge Izaguirre y Sonia Germain de Izaguirre, hijos y nietos participan con profunda tristeza su partida a la Casa del Señor y acompañan a María Teresa y familia y a José Benjamín y familia, rogando oraciones en su memoria.

†

NORMA TABERNERO de DE LA VEGA

Q.E.P.D.

Falleció el 21/12/2025. Dora Beatriz y Susana Cristina Picchio e hijo Emmanuel Tomas Sánchez Picchio participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos José Benjamín y María Teresa y familias en este doloroso momento rogando al Altísimo la reciba en su Gloria.

†

Sra. NORMA TABERNERO de DE LA VEGA

Q.E.P.D.

Falleció el 21/12/2025. Aníbal Daniel Godoy, Marissa Spagnolo de Godoy, sus hijos y nieta; participan con pesar el fallecimiento de la querida Chochona y acompañan a sus hijos José Benjamín y familia y María Teresa y familia en este triste momento, elevando oraciones por su eterno descanso.

†

NORMA ROSARIO TABERNERO de DE LA VEGA

(CHOCHONA)

Q.E.P.D.

Falleció el 21/12/2025.Ernesto Seoane Riera, su esposa Edith Ercilia Teresita Mohando, sus hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo pesar su partida y acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares.

†

NORMA TABERNERO de DE LA VEGA

Q.E.P.D.

Falleció el 21/12/2025. Se durmió en la.Paz del.Señor el 21/12/25 tus sobrinos Benjamin y Mamira, Marcelo y Monica, Miguel y Lorena, Veronica y Raul y sobrinietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Querida tía! Tu vida fue ejemplo y dejaste huellas, te vamos a extrañar y te querremos siempre.

†

NORMA TABERNERO de DE LA VEGA

Q.E.P.D.

Falleció el 21/12/2025.Germán A. Mohando y flia, participan el fallecimiento de la querida “Chochona”, acompañamos a José Benjamín y flia en estos momentos, rogamos una oración en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.