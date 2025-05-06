¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Fallecimientos
Fallecimientos

RICARDO OJEDA

Por El Litoral

Martes, 06 de mayo de 2025 a las 00:00

RICARDO OJEDA

Q.E.P.D.

Falleció el 04/05/2025. La promoción 1969 de la Escuela N° 3 Del Centenario, participa el fallecimiento del querido compañero, rogando a Dios lo tenga a su lado y deseando a su familia cristiana resignación.

