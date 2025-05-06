†
RICARDO OJEDA
Q.E.P.D.
Falleció el 04/05/2025. La promoción 1969 de la Escuela N° 3 Del Centenario, participa el fallecimiento del querido compañero, rogando a Dios lo tenga a su lado y deseando a su familia cristiana resignación.
Por El Litoral
