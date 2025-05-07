¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

San Cayetano lluvias en Corrientes La Libertad Avanza
BLANCA BEATRIZ ÁLVAREZ DE AVANZA

Por El Litoral

Miércoles, 07 de mayo de 2025 a las 00:00

Prof. BLANCA BEATRIZ ÁLVAREZ DE AVANZA

Q.E.P.D.

Falleció el 5/5/2025. Los integrantes del Instituto de Química Básica y Aplicada del Nordeste Argentino (IQUIBA-NEA, UNNE, CONICET) participan con profundo pesar del fallecimiento de la señora madre de la Vicedirectora, Dra. María Victoria Avanza, acompañándola junto a su familia y afectos. La comunidad científica del IQUIBA-NEA honra su memoria y se une en un sentido homenaje a su vida y obra, elevando una plegaria por su eterno descanso. 

BLANCA BEATRIZ ALVAREZ

Q.E.P.D.

Falleció el 05/05/2025. Beatriz Oscherov y Aníbal Bar participan con pesar de su fallecimiento. 

BLANCA BEATRIZ ALVAREZ

Q.E.P.D.

Falleció el 05/05/2025. Carmen Susana Laphitz de Ortiz, Hijos y Nietos, abrazamos a la querida familia Avanza y Álvarez, acompañamos en el dolor. Al despedirnos destacamos los momentos que compartió con generosidad y en cualquier circunstancia, saludando, preguntando siempre pendiente y sobre todo con mucho cariño. ¡Gracias por tanto, querida Beatriz! 

BLANCA BEATRIZ ÁLVAREZ DE AVANZA

Q.E.P.D.

Falleció el 05/05/2025.  ALVAREZ de AVANZA, Blanca Beatriz (Q.E.P.D.). La decana Mgter. María Viviana Godoy Guglielmone, junto a las autoridades, personal docente y no docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, participan con profundo pesar del fallecimiento de quien fuera docente de la institución. Acompañan a su hija, Dra. María Victoria Avanza, y familiares en este doloroso momento y elevan una oración por su eterno descanso.

