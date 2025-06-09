¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Fallecimientos

Schlatter Rubén O.

Por El Litoral

Martes, 10 de junio de 2025 a las 00:00

Schlatter Rubén O.

Q.E.P.D.

Con profundo dolor por tu partida Mónica y José Escobar e hijos: Sol, Fernando, Emanuel y Leila acompañamos en tan doloroso momento a sus hijos y demás familiares y elevamos oración por su descanso en paz.

