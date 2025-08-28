¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Ricardo Colombi Padrón electoral Senasa Ricardo Colombi Padrón electoral Senasa
Ricardo Colombi Padrón electoral Senasa Ricardo Colombi Padrón electoral Senasa
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Funebres

ALBERTO IGNACIO LÓPEZ GUANES

Por El Litoral

Jueves, 28 de agosto de 2025 a las 09:38

ALBERTO IGNACIO LÓPEZ GUANES

Q.E.P.D.

Falleció el 28 de julio de 2025. Al cumplirse hoy 28 de agosto 2025, un mes de tu inesperado fallecimiento, te recordamos con mucho afecto. Rezamos por vos. Ramoncito, Dulce María y Juan Luis. c/396

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD