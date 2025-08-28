†
ALBERTO IGNACIO LÓPEZ GUANES
Q.E.P.D.
Falleció el 28 de julio de 2025. Al cumplirse hoy 28 de agosto 2025, un mes de tu inesperado fallecimiento, te recordamos con mucho afecto. Rezamos por vos. Ramoncito, Dulce María y Juan Luis. c/396
Por El Litoral
