†

OMAR ISMAEL FERREYRA

Q.E.P.D.

Falleció el 22/02/2026. Hoy el cielo ganó un ángel bueno. Nuestro querido Omar Ismael Ferreyra el mejor esposo, padre y abuelo que pudimos tener, partió de nuestro lado el 22 de Febrero Lo extrañaremos cada día: Norma como su esposa y compañera de toda la vida; nuestros hijos Paulo y Federico; nuestras nueras que tanto lo querían; y nuestros cuatro nietos, sus mayores tesoros. Papá, gracias por enseñarnos a amar, a trabajar y a reír. Hasta que nos volvamos a encontrar. Te amamos con toda el alma.

†

ING. OMAR ISMAEL FERREYRA

Q.E.P.D.

Falleció el 22/02/2026. El Consejo Profesional de la Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura de la Provincia de Corrientes expresa con profundo pesar su fallecimiento.

Rogamos una oración en su memoria y resignación a sus familiares y amigos.

†

OMAR ISMAEL FERREYRA

Q.E.P.D.

Falleció el 22/02/2026. Marta Wenzel, Marcela Cáceres Wenzel y familia participan con profundo dolor del fallecimiento de su primo y tío, acompañando a la familia en este doloroso momento. Tu partida deja un vacío imposible de llenar, pero el amor y los recuerdos que compartimos nos consolarán en estos momentos difíciles. Hasta siempre Isma.

†

ISMAEL FERREYRA

Q.E.P.D.

Falleció el 22/02/2026. Ernesto Seoane Riera y Edith Ercilia Teresita Mohando. Sus hijos, hijos políticos y nietos participan con gran pesar su partida. Acompañan a su esposa e hijos y demás familiares. Rogando por su eterno descanso.