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Dr. RICARDO WALTER BORDA

Q.E.P.D.

Se durmió en la Paz del Señor el 15 de marzo de 2026. El Sr. Carlos Alberto Romero Feris y su esposa, Dra. Bertha Valdovinos Zaputovich, lamentan el fallecimiento del querido amigo Ricardo y acompañan con el sentimiento a su familia en tan triste momento. Se ruega elevar una plegaria en su memoria. QEPD.

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Dr. RICARDO WALTER BORDA

Q.E.P.D.

Falleció el 15/03/2026. El Dr. Yamil Machado, Senador Provincial (M.C.) participa con pesar su fallecimiento. Recuerda los muchos años que trabajaron en las filas del Partido Autonomista. También en oportunidad de conducir el Ministerio de Salud Pública de Corrientes, gestión llevada a cabo como Ministro y Subsecretario de Salud Pública respectivamente. Sus restos fueron inhumados en la localidad de San Roque en el día de ayer. Ruega una oración a su memoria y acompaña a sus familiares en el dolor.

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RICARDO WALTER BORDA

Q.E.P.D.

Falleció el 15/03/2026. El Consorcio de Propietarios del Edificio Centauro IV, con profundo dolor y consternación, participa el fallecimiento del Dr. Ricardo Walter Borda. Fue un vecino y profesional distinguido y amigo de toda la comunidad, cuya presencia siempre será recordada con cariño y gratitud. Hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias a su familia y amigos en esta irreparable pérdida.

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RICARDO WALTER BORDA

Q.E.P.D.

Falleció el 15/03/2026. Participan con profundo dolor y pesar el fallecimiento del Dr. Ricardo Walter Borda. Rogamos una oración en su memoria. Sus restos fueron trasladados a la ciudad de San Roque.

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Dr. RICARDO WALTER BORDA

Q.E.P.D.

Falleció el 15/03/2026. El Dr. Romilio Monzón y su esposa Dra. Silvia Pérez participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este momento tan delicado.

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Dr. RICARDO WALTER BORDA

Q.E.P.D.

Falleció el 15/03/2026. La Comisión Directiva del Colegio Médico de Corrientes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento rogando por su eterno descanso.