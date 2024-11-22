¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Raúl Barboza calor en Corrientes Banco de Corrientes
Raúl Barboza calor en Corrientes Banco de Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Funebres

RICARDO HÉCTOR GONZALEZ BOSCH

Por El Litoral

Viernes, 22 de noviembre de 2024 a las 00:00

MISA - RECORDATORIO

RICARDO HÉCTOR GONZALEZ BOSCH

Q.E.P.D.

Falleció el 22 de octubre de 2024 a los 74 años. Su esposa Zunilda Arnaldi, sus hijos Gabriela y Leandro, Nicolas y Lucia, sus nietitas Catalina y Bernardita agradecen a la Policía de la Provincia de Ctes, al Dr. Carlos Vignolo, al Club San Martin por las ofrendas florales, a los familiares, amigos, vecinos y médicos por brindar tanto apoyo y cariño a nuestra familia en estos momentos difíciles. GRACIAS!!! Hacemos la cordial invitación a la misa en su memoria el día viernes 22/11/24 en la Iglesia La Cruz de los Milagros a las 20hs al cumplirse un mes de su fallecimiento.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD