MISA - RECORDATORIO

†

RICARDO HÉCTOR GONZALEZ BOSCH

Q.E.P.D.

Falleció el 22 de octubre de 2024 a los 74 años. Su esposa Zunilda Arnaldi, sus hijos Gabriela y Leandro, Nicolas y Lucia, sus nietitas Catalina y Bernardita agradecen a la Policía de la Provincia de Ctes, al Dr. Carlos Vignolo, al Club San Martin por las ofrendas florales, a los familiares, amigos, vecinos y médicos por brindar tanto apoyo y cariño a nuestra familia en estos momentos difíciles. GRACIAS!!! Hacemos la cordial invitación a la misa en su memoria el día viernes 22/11/24 en la Iglesia La Cruz de los Milagros a las 20hs al cumplirse un mes de su fallecimiento.