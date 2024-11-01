¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

PROFESOR DOCTOR MAIDANA, SERGIO LAUDINO

QEPD

Por El Litoral

Viernes, 01 de noviembre de 2024 a las 00:00

Falleció el 30/10/2024. Con mucho pesar su hija Mora y Santiago Darío Desimoni participan su fallecimiento ocurrido el día de ayer y ruegan una oración en su memoria. c/870

Q.E.P.D

PROFESOR DOCTOR MAIDANA, SERGIO LAUDINO

Falleció el 30/10/202. El diputado Carlos Miguel Álvarez (MC), su familia y amigos participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

Q.E.P.D

PROFESOR DOCTOR MAIDANA, SERGIO LAUDINO

Falleció el 30/10/202. Sandra Libutu y Karina Libutu participan del fallecimiento de su tío e invitan a rezar por su eterno descanso.

PROF. DR. SERGIO (CHURO) MAIDANA

Q.E.P.D.

Falleció el 30/10/2024. Carlos Dure Artieda y Ana María Velar participan con dolor el fallecimiento del querido Churo y acompañan a Morita y a Santi en éste momento. c/861

