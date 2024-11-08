†

ANDREA LEONOR TOSETTI DE DAVILA

Q.E.P.D.

Falleció el 02/11/2024. María Fernanda Piragine Niveiro y Gustavo Alberto Arengo junto a sus hijos Gustavo, Milagros e Iván y Victoria participan con inmensa tristeza su fallecimiento, acompañando a Silvia y Aníbal, hermanos, esposo e hijitos en este momento de tanto dolor y elevando oraciones para el descanso de su alma. Que Jesús y María reciban en sus brazos a la querida Andreíta.

†

ANDREA TOSETTI

Q.E.P.D.

Falleció el 02/11/2024. Ramon, Dulce María Toma Diaz Ulloque, Juan Luis Binda, Jordi y Fernandito Participan su fallecimiento. Acompañan con oraciones a su familia. c/925