calor en Corrientes Lisandro Almirón Gustavo Valdés
LOURDES JIMENEZ DE LA VEGA

Viernes, 08 de noviembre de 2024 a las 00:00

Q.E.P.D.

Falleció el 07/11/2024. Ernesto Seaone Riera, su esposa Edith Ercilia Teresita Mohando y familia lamentan con pesar su partida. Descansa en Paz Lourdes. Acompañan a sus familiares. c/924

