†
LOURDES JIMENEZ DE LA VEGA
Q.E.P.D.
Falleció el 07/11/2024. Ernesto Seaone Riera, su esposa Edith Ercilia Teresita Mohando y familia lamentan con pesar su partida. Descansa en Paz Lourdes. Acompañan a sus familiares. c/924
Por El Litoral
