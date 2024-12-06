¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Universidades públicas Policía de Corrientes frutihortícola
MARIA BEATRIZ MARÓTOLI

Por El Litoral

Viernes, 06 de diciembre de 2024 a las 00:00

MARIA BEATRIZ MARÓTOLI

Q.E.P.D.

Falleció el 30/11/2024. Su hermana María Graciela, sus sobrinos Antonio y Mariela, y Fátima y sus sobrinos Nietos Camila, Santina, Genaro y Francesca, participan con pena su fallecimiento y piden oraciones en su memoria. c/021

MARIA BEATRIZ MARÓTOLI

Q.E.P.D.

Falleció el 30/11/2024. Sarah Treviño y familia participan con mucha pena su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. c/024

MARIA BEATRIZ MARÓTOLI

Q.E.P.D.

Falleció el 30/11/2024. Fátima Botta; y sus hijos, Camila, Santina y Genaro, participan el fallecimiento de su tía “BEA”, y ruegan una oración en su memoria. c/018

