†

MARIA BEATRIZ MARÓTOLI

Q.E.P.D.

Falleció el 30/11/2024. Su hermana María Graciela, sus sobrinos Antonio y Mariela, y Fátima y sus sobrinos Nietos Camila, Santina, Genaro y Francesca, participan con pena su fallecimiento y piden oraciones en su memoria. c/021

†

MARIA BEATRIZ MARÓTOLI

Q.E.P.D.

Falleció el 30/11/2024. Sarah Treviño y familia participan con mucha pena su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. c/024

†

MARIA BEATRIZ MARÓTOLI

Q.E.P.D.

Falleció el 30/11/2024. Fátima Botta; y sus hijos, Camila, Santina y Genaro, participan el fallecimiento de su tía “BEA”, y ruegan una oración en su memoria. c/018