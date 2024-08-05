¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Forestadora Tapebicuá Gustavo Valdés Gobierno de Corrientes
FAUSTINO RAMON MARTINEZ

Por El Litoral

Lunes, 05 de agosto de 2024 a las 00:00

Q.E.P.D.

Falleció el 03/08/2024.  La Sra. Asesora de Menores e Incapaces Nº 2, Mirtha Gladys Ramírez Barrios, secretarias Relatoras: María Lissett Colombo, Karina Alejandra Leiva y María del Pilar Serrano; personal de esa dependencia del Poder Judicial: Anita, Franco, Gretel, Fede, Iván, Alejandro y Antonella, participan con profundo pesar el fallecimiento del hermano de nuestra querida compañera Gabriela Teresa Martínez, acompañándola en tan penoso momento, elevando una oración por el eterno descanso de su alma y rogando al Altísimo para que su familia alcance cristiana resignación.

