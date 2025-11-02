Saladas celebró una jornada de patriotismo en honor al héroe Juan Bautista Cabral

Durante el sábado el Museo Histórico de Saladas fue escenario de un acto en homenaje al Sargento Juan Bautista Cabral, héroe saladeño y símbolo del sacrificio por la Patria.

El encuentro contó con la presencia del intendente Noel Gómez, concejales, autoridades locales y una delegación de la Promoción 1972 de la Escuela de Suboficiales del Ejército Argentino, quienes visitaron la ciudad por segunda vez y realizaron una importante donación.

Durante la ceremonia se descubrió una escultura metálica en honor a Cabral, creada por DG Arte (Alexis Aimetta) con materiales aportados por Roberto José D’Angelo y sistema lumínico solar donado por Gustavo López. La obra fue entregada oficialmente al municipio por los Suboficiales de la Promoción 72, en un gesto que reafirma el compromiso con la memoria y los valores patrióticos.

El intendente Gómez destacó la importancia de mantener viva la figura del “ángel de la guarda de la Patria”, y recordó que su legado continúa inspirando a las nuevas generaciones en valores como la solidaridad, el coraje y el compromiso con la comunidad.

Como cierre del acto, el jefe comunal entregó un cuadro del artista Ramiro Ghigliazza, que retrata al Sargento Cabral, junto con una declaración de interés cultural del homenaje.