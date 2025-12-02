Travesía del Isoró: kayakistas de cinco provincias vivieron una jornada única en Corrietes

La localidad de San Isidro fue escenario este sábado de la tercera edición de la “Travesía Corazón del Isoró”, una propuesta que sigue consolidándose dentro del calendario turístico y deportivo de Corrientes.

Más de treinta kayakistas de distintas provincias participaron de la experiencia, organizada por el municipio y el grupo “Mujeres en Travesías”, con acompañamiento del Ministerio de Turismo provincial.

Un recorrido de 23 kilómetros en plena naturaleza

La travesía comenzó en la Estancia San Francisco y finalizó en el paraje Stella Maris. Los participantes —provenientes de Corrientes, Santa Fe, Chaco, Formosa y Entre Ríos— completaron un circuito de aproximadamente 23 kilómetros en pleno corazón de la Reserva Isoró, una de las áreas naturales más valiosas del sur provincial.

Prefectura Naval Argentina y la Dirección de Recursos Naturales brindaron apoyo logístico y acompañamiento durante todo el trayecto.

Charlas de seguridad y conservación

Además del recorrido, la jornada incluyó charlas informativas sobre seguridad en travesías y buenas prácticas en situaciones de rescate, dictadas por los reconocidos kayakistas Juan José “Pato” Andino y Víctor Alfredo “Vitin” Alegre, del grupo “Kayak & Pesca” (Chaco).

También disertó la bióloga y conservacionista formoseña Rita Gómez, quien destacó la riqueza de la flora y la fauna del Isoró y la importancia de promover actividades responsables dentro del ecosistema.

Acompañamiento institucional

La organización agradeció el respaldo del Ministerio de Turismo de Corrientes, encabezado por la ministra Alejandra Eliciri.

También participaron los subsecretarios David Zajarevich, Augusto Costaguta y Oscar Macías, quienes remarcaron el valor de esta propuesta para visibilizar los atractivos naturales del corredor turístico Gran Corrientes.