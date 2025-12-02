Saladas inauguró el nuevo edificio del Concejo Deliberante con un homenaje histórico

Saladas inauguró este viernes 28 de noviembre el nuevo edificio del Honorable Concejo Deliberante, una obra de 846 metros cuadrados financiada íntegramente con recursos propios y realizada con mano de obra y materiales locales.

El proyecto, impulsado por el presidente nato del cuerpo, Lic. Rolando Federico Billordo, fue aprobado por unanimidad mediante la Resolución Nº 00202/23.

La moderna sede cuenta con ocho oficinas, un amplio Salón de Sesiones que lleva el nombre del héroe saladeño Marcos Marcelino Azcona —designación establecida por la Ordenanza Nº 00420/23— y un Salón de Usos Múltiples destinado al trabajo de instituciones, clubes y organizaciones de la comunidad. Además, incorpora baños para hombres, mujeres y personas con discapacidad, cocina, recepciones frontal y lateral, y salas de descanso en planta baja y alta.

En el patio se construyó un quincho con parrilla, sanitarios y depósito, completando un espacio pensado para actividades institucionales y comunitarias.

Uno de los momentos destacados del acto fue la inauguración del monumento al coronel Marcos Marcelino Azcona, considerado un héroe local. La obra, realizada mediante la Ordenanza Nº 00496/24, constituye el único monumento del país dedicado a su figura, lo que representa un hecho simbólico de relevancia histórica para Saladas.

La puesta en funcionamiento del edificio consolida un salto de calidad para el funcionamiento del Concejo Deliberante y para la vida institucional de la localidad.