El Gobierno de Corrientes fortaleció la red eléctrica entre Curuzú Cuatiá y Sauce

El Gobierno de Corrientes dio a conocer este sábado que mediante la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), culminó este viernes una trascendental obra de infraestructura eléctrica en la Línea de Media Tensión en 33 kV “Curuzú Cuatiá – Sauce”, que permitirá optimizar el suministro de energía en las localidades de Sauce y Cazadores Correntinos.

Los trabajos consistieron en el reemplazo de postes de madera por columnas de hormigón armado, lo que brindará un servicio eléctrico más estable, seguro y confiable para los usuarios de la región. La obra estuvo a cargo de la empresa Arena S.A., con el acompañamiento técnico de la DPEC.

La intervención se inició en la Estación Transformadora Curuzú Cuatiá, continuó sobre la Ruta Nacional N° 126 y finalizó en la Estación Transformadora Sauce. En total, se reforzó una traza de aproximadamente 90 kilómetros, con el reemplazo de más de 687 postes de madera.

Además del beneficio directo para la población de Sauce y Cazadores Correntinos, esta obra impacta positivamente en una amplia zona rural ubicada entre Curuzú Cuatiá y Sauce, favoreciendo el desarrollo de establecimientos ganaderos y agrícolas, especialmente del sector arrocero.

Desde la DPEC remarcaron que estos trabajos se llevan adelante siguiendo precisas instrucciones del gobernador Juan Pablo Valdés, con el objetivo de continuar fortaleciendo la infraestructura energética provincial y acompañar el crecimiento y desarrollo de Corrientes.