Ramada Paso apuesta al turismo con Curuzú Jaime como principal atractivo

El municipio de Ramada Paso presentó en el Salón Verde de Casa de Gobierno la temporada de verano 2025-2026 del Complejo Turístico Recreativo Laguna Curuzú Jaime, consolidado como uno de los destinos elegidos por familias correntinas y turistas que buscan naturaleza y servicios.
El acto fue encabezado por el ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard, quien destacó la infraestructura y el equipamiento del predio.
Curuzú Jaime: piletas, camping y recreación
El intendente Arturo Puyol detalló que el complejo cuenta con:
- Cuatro piletas habilitadas:
- 2 para niños
- 2 para adultos
- Pileta semiolímpica, utilizada por la colonia de vacaciones.
- 47 quinchos con parrillas.
- Sector de camping equipado.
- Juegos infantiles y pasarela sobre la laguna, con función recreativa y de preservación ambiental.
Servicios y seguridad
El predio ofrece:
- Espacio cerrado y monitoreado con cámaras de seguridad.
- Atención permanente a los visitantes.
- Guardavidas capacitados en el sector de piletas.
Nuevas inversiones y obras
Entre las mejoras anunciadas se destacan:
- Construcción de un complejo deportivo detrás del camping.
- Dos canchas de pádel ya equipadas.
- Playón deportivo preparado para sumar fútbol 5.
- Sanitarios remodelados y ampliados.
- Resto bar con comidas típicas.
- Paseos en kayak y próxima incorporación de hidropedales.
Ubicación estratégica
Puyol subrayó la ubicación de Ramada Paso sobre la Ruta Provincial 89, un corredor clave por el que circulan millones de turistas y peregrinos durante el año.
Apuesta provincial al turismo
El ministro Braillard Poccard valoró el impacto del lanzamiento para el Corredor Gran Corrientes y destacó que las inversiones fueron realizadas con recursos genuinos del municipio.
“El turismo no es un gasto, sino una inversión”, afirmó, y remarcó el trabajo conjunto para posicionar a Corrientes como destino del norte argentino.
También señaló que el complejo potencia actividades recreativas y deportivas, y anticipó que en los próximos meses los municipios serán incorporados a chatbots turísticos, herramientas de Inteligencia Artificial para informar, asistir y mejorar la experiencia de los visitantes.