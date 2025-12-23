¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temporada de verano

Ramada Paso apuesta al turismo con Curuzú Jaime como principal atractivo

El municipio presentó su propuesta turística con apoyo del Ministerio de Turismo. Infraestructura, seguridad y naturaleza para disfrutar el verano en Corrientes.

Por El Litoral

Martes, 23 de diciembre de 2025 a las 12:07

El municipio de Ramada Paso presentó en el Salón Verde de Casa de Gobierno la temporada de verano 2025-2026 del Complejo Turístico Recreativo Laguna Curuzú Jaime, consolidado como uno de los destinos elegidos por familias correntinas y turistas que buscan naturaleza y servicios.

El acto fue encabezado por el ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard, quien destacó la infraestructura y el equipamiento del predio.

Curuzú Jaime: piletas, camping y recreación

El intendente Arturo Puyol detalló que el complejo cuenta con:

  • Cuatro piletas habilitadas:
    • 2 para niños
    • 2 para adultos
  • Pileta semiolímpica, utilizada por la colonia de vacaciones.
  • 47 quinchos con parrillas.
  • Sector de camping equipado.
  • Juegos infantiles y pasarela sobre la laguna, con función recreativa y de preservación ambiental.

Servicios y seguridad

El predio ofrece:

  • Espacio cerrado y monitoreado con cámaras de seguridad.
  • Atención permanente a los visitantes.
  • Guardavidas capacitados en el sector de piletas.

Nuevas inversiones y obras

Entre las mejoras anunciadas se destacan:

  • Construcción de un complejo deportivo detrás del camping.
  • Dos canchas de pádel ya equipadas.
  • Playón deportivo preparado para sumar fútbol 5.
  • Sanitarios remodelados y ampliados.
  • Resto bar con comidas típicas.
  • Paseos en kayak y próxima incorporación de hidropedales.

Ubicación estratégica

Puyol subrayó la ubicación de Ramada Paso sobre la Ruta Provincial 89, un corredor clave por el que circulan millones de turistas y peregrinos durante el año.

Apuesta provincial al turismo

El ministro Braillard Poccard valoró el impacto del lanzamiento para el Corredor Gran Corrientes y destacó que las inversiones fueron realizadas con recursos genuinos del municipio.

El turismo no es un gasto, sino una inversión”, afirmó, y remarcó el trabajo conjunto para posicionar a Corrientes como destino del norte argentino.

También señaló que el complejo potencia actividades recreativas y deportivas, y anticipó que en los próximos meses los municipios serán incorporados a chatbots turísticos, herramientas de Inteligencia Artificial para informar, asistir y mejorar la experiencia de los visitantes.

