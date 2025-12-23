Ramada Paso apuesta al turismo con Curuzú Jaime como principal atractivo

El municipio de Ramada Paso presentó en el Salón Verde de Casa de Gobierno la temporada de verano 2025-2026 del Complejo Turístico Recreativo Laguna Curuzú Jaime, consolidado como uno de los destinos elegidos por familias correntinas y turistas que buscan naturaleza y servicios.

El acto fue encabezado por el ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard, quien destacó la infraestructura y el equipamiento del predio.

Curuzú Jaime: piletas, camping y recreación

El intendente Arturo Puyol detalló que el complejo cuenta con:

Cuatro piletas habilitadas: 2 para niños 2 para adultos

Pileta semiolímpica, utilizada por la colonia de vacaciones.

47 quinchos con parrillas.

Sector de camping equipado.

Juegos infantiles y pasarela sobre la laguna, con función recreativa y de preservación ambiental.

Servicios y seguridad

El predio ofrece:

Espacio cerrado y monitoreado con cámaras de seguridad.

Atención permanente a los visitantes.

Guardavidas capacitados en el sector de piletas.

Nuevas inversiones y obras

Entre las mejoras anunciadas se destacan:

Construcción de un complejo deportivo detrás del camping.

Dos canchas de pádel ya equipadas.

Playón deportivo preparado para sumar fútbol 5.

Sanitarios remodelados y ampliados.

Resto bar con comidas típicas.

Paseos en kayak y próxima incorporación de hidropedales.

Ubicación estratégica

Puyol subrayó la ubicación de Ramada Paso sobre la Ruta Provincial 89, un corredor clave por el que circulan millones de turistas y peregrinos durante el año.

Apuesta provincial al turismo

El ministro Braillard Poccard valoró el impacto del lanzamiento para el Corredor Gran Corrientes y destacó que las inversiones fueron realizadas con recursos genuinos del municipio.

“El turismo no es un gasto, sino una inversión”, afirmó, y remarcó el trabajo conjunto para posicionar a Corrientes como destino del norte argentino.

También señaló que el complejo potencia actividades recreativas y deportivas, y anticipó que en los próximos meses los municipios serán incorporados a chatbots turísticos, herramientas de Inteligencia Artificial para informar, asistir y mejorar la experiencia de los visitantes.