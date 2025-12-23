El Gobierno provincial firmó un convenio para impulsar la tecnología en Paso de los Libres

El Gobierno de Corrientes dio a conocer este martes que, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, se firmó un Convenio de Cooperación y Colaboración Institucional junto a la Municipalidad de Paso de los Libres, con el objetivo de impulsar el desarrollo tecnológico, la modernización, la innovación y la Economía del Conocimiento en la ciudad.

El acuerdo refleja una decisión política de trabajar de manera articulada entre la Provincia y el Municipio, potenciando recursos, capacidades y acciones conjuntas, y promoviendo un uso más eficiente de los recursos públicos en beneficio de la comunidad libreña.

En este marco, desde el Centro Tecnológico de Paso de los Libres expresaron su agradecimiento al compromiso del intendente Agustín Faraldo y del ministro de Ciencia y Tecnología de Corrientes, Luciano Cabrera, por “acompañar y fortalecer una agenda común que pone a la ciencia, la tecnología y la innovación como ejes estratégicos para el desarrollo local”.

Asimismo, destacaron que el convenio permitirá generar nuevas oportunidades de crecimiento, fomentar la formación tecnológica y acompañar procesos de modernización que impacten positivamente en el desarrollo económico y social de la ciudad.