San Luis del Palamar Costanera Norte banco de arena
Tras la tormenta

San Cosme: Provincia ejecuta obras hídricas para mejorar el escurrimiento

El Gobierno de Corrientes ejecuta obras de limpieza y adecuación de cunetas en San Cosme para mejorar el drenaje y reducir el impacto de los anegamientos.

Por El Litoral

Martes, 30 de diciembre de 2025 a las 12:53

En el marco de los trabajos de emergencia por las abundantes precipitaciones, el Gobierno provincial lleva adelante tareas de limpieza y adecuación de la cuneta norte de la Ruta Nacional Nº 12, en la zona oeste de la localidad de San Cosme.

Las obras tienen como objetivo mejorar el escurrimiento de las aguas y descomprimir sectores que se vieron afectados por anegamientos tras las tormentas.

Trabajo articulado entre organismos

La intervención es realizada de manera conjunta por la Municipalidad de San Cosme y Vialidad Provincial, con la supervisión técnica del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa).

Según se informó, los trabajos permiten optimizar el drenaje pluvial del sistema interconectado de lagunas que desaguan en el arroyo San Juan y la cañada Ipucú.

Objetivos de la intervención

Desde el Gobierno provincial indicaron que la obra apunta a:

  • Mejorar el escurrimiento del agua acumulada
  • Reducir el impacto de los anegamientos
  • Prevenir riesgos para la población
  • Proteger la infraestructura vial de la zona

Las tareas se desarrollan en un contexto de crecida extraordinaria que afecta a distintos puntos de la región.

Supervisión técnica del Icaa

Profesionales de la gerencia de Ingeniería del Icaa están a cargo de la supervisión técnica de los trabajos, verificando el correcto desarrollo de la obra y el cumplimiento de los criterios hidráulicos necesarios para garantizar su efectividad.

