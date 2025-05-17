Paso de la Patria se prepara para un fin de semana a pura tradición

El próximo 31 de mayo y 1 de junio, la villa turística será nuevamente escenario de uno de los eventos gastronómicos y culturales más esperados de la región. La cita es en el Médano Histórico, donde se concentrarán vecinos, turistas, cocineros, gauchos, jinetes y familias enteras.

Consolidada como un clásico del litoral, esta fiesta no solo pone en valor las raíces culinarias correntinas, sino que también promueve el turismo local, la identidad regional y la participación comunitaria.

COMPETENCIA GASTRONÓMICA

Entre las principales actividades se destaca la competencia gastronómica, a realizarse el día sábado 31.

Las inscripciones se encuentran abiertas desde el 5 al 31 de mayo. Los participantes podrán competir por importantes premios que incluyen hornos, anafes, ollas, paelleras y kits de cocina profesional. El costo de inscripción es de $20.000 para el público general y $10.000 para residentes de Paso de la Patria.

ELECCIÓN DE EMBAJADORA

Además, se realizará la tradicional Elección de la Embajadora, con inscripciones del 5 al 20 de mayo, buscando a la representante que llevará el espíritu de la fiesta a toda la provincia.

DOMA Y JINETEADA

El Domingo 1° de Junio Doma y Jineteada con actividades gauchescas, sorteos y competencias de destreza gaucha.

Payadores: José Aguirre y Cristian Benitez

Relatores: Carlos Dominguez y Kuno Luna

Contactos

Sergio Acosta 3795 001592

Oscar Sosa 3794 110400

FESTIVAL

SABADO 31 DE MAYO

Diego Gutierrez, Angel Piciochi, La Cubana, Los Vecinos, Los Troperos Del Taragui, Los Tiradores Del Chamamé, Los Andariegos, y Academias Paseñas,

DOMINGO 1 DE JUNIO

Ivan Ruiz, Vruno, Los Nuevos Amanecidos, Ariel Gauna, Los Principes De Misiones, Sebastián Y Joaquín Cabrera, Los Gemelos Vallejos Y Hermanos Escalante, La Banda Sabrosa, Academias Paseñas, Nuestro Estilo, Samuelito Y La Fuerza Joven

Para más información e inscripciones, ingresar al siguiente enlace: https://www.pasodelapatriaturismo.gob.ar/6ta-fiesta-provincial-del-estofado/