Un puente de una localidad de Corrientes está inhabilitado tras un siniestro vial

Desde la Dirección Provincia de Vialidad informaron este jueves que un puente de la localidad correntina de Gobernador Virasoro está inhabilitado tras protagonizar un siniestro vial. La obstrucción se localiza en Ruta Provincial N°149 a la altura de Paso Boga .

Tras sufrir roturas ocasionadas por el accidente, el paso que da en el límite entre Corrientes y Misiones, está totalmente suspendido para los vehículos. La zona afectada corresponde al tramo conocido como Garruchos y representa un punto clave para la conexión regional entre ambas provincias.

Por el momento, se evalúan los daños y se coordinan con trabajos de reparación. Las autoridades recomiendan a los conductores evitar la zona y utilizar vías alternativas hasta tanto se restablezca la circulación de forma segura.

