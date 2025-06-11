Corrientes inaugura el puerto de Ituzaingó con capacidad para 4.000 contenedores

El puerto de la ciudad correntina de Ituzaingó será inaugurado el próximo miércoles 25 de junio, en el marco de la 1° Expo Foresto Industrial. Así lo confirmó el ministro de Producción, Claudio Anselmo.

"El miércoles 25 a la tarde, a partir de las 14:30 o 15, se va a estar inaugurando oficialmente el puerto", afirmó el funcionario.

El ministro sostuvo que "ya están las obras civiles prácticamente completas, lo que se está completando es todo lo que es equipamiento".

"En ese predio está ubicada una de las bases de las brigadas de bomberos forestales de la provincia y se va a hacer también la inauguración de esa de esa brigada", dijo Anselmo en declaraciones a radio Sudamericana.

La obra cuenta con una extensión de casi 300 metros y va a tener la capacidad de operar inicialmente con hasta 2.000 contenedores, con la posibilidad de alcanzar los 4.000, informó el Gobierno provincial.

La segunda etapa de esta obra incluyó el camino de acceso desde la rotonda hasta la entrada al puerto; puertas de entrada y salida e instalación de casillas de control de acceso; los patios de carga; las calles de circulación interna; edificios para albergar la administración y los servicios para el personal (con su estacionamiento para autos particulares); la red cloacal para los edificios; los desagües pluviales; alumbrado público; red eléctrica y el sistema contra incendios.

Las obras costeras, en tanto, incluyen el muelle, tablestacado y protecciones costeras, y se encuentran en ejecución como parte de la primera etapa, al igual que los trabajos de construcción de la infraestructura del parque industrial, que se desarrolla en el mismo predio provincial ubicado en la jurisdicción municipal de Ituzaingó.

