Comenzó la transición en Paso de la Patria: "Vamos a entrar en un momento crucial"

El intendente electo de Paso de la Patria, Oscar “Chino” García, confirmó que ya inició la transición con el actual jefe comunal y aseguró que su equipo trabaja en un plan de acción para los primeros meses de gestión. En Hoja de Ruta, contó los detalles de este proceso.

Tras atravesar un problema de salud en plena campaña, García se mostró recuperado y con energías para lo que viene: “Gracias a Dios estamos bien, ya prácticamente en un ciento por ciento. Nos queda poco tiempo hasta el 10 de diciembre y vamos a entrar en un momento muy crucial: el inicio de la temporada veraniega, que tiene que ser lo más exitosa posible”.

Consultado sobre el estado del municipio, fue contundente: “El Paso está bastante mal. Más allá de un cierto ordenamiento administrativo, esta gestión cometió errores importantes en la forma de gobernar y en las políticas para la comunidad. Fue un municipio que se manejó en forma muy autista”.

Uno de los principales déficits, según García, se dio en el turismo: “El Paso siempre fue un centro turístico por excelencia, pero en estos últimos años la imagen del lugar fue cayendo. El torneo de pesca, que llegó a tener 560 lanchas, viene bajando año a año en participación. También se abandonaron mercados importantes y hubo falta de inversión en playas, en infraestructura y en promoción”.

El intendente electo adelantó que su gestión tendrá un fuerte énfasis en los primeros meses: “Queremos un programa de trabajo muy fuerte en los primeros cien o ciento veinte días, que genere impacto y un cambio total en la imagen de la comunidad. Hay que volver a posicionar al Paso en todos los mercados turísticos, programar actividades para el verano y recuperar a la juventud y la familia como protagonistas”.

En cuanto a la infraestructura balnearia, recordó que las playas llevan más de 15 años sin inversión: “Desde 2009 no se les puso un gramo de arena. Antes éramos pioneros, pero hoy competimos con Ituzaingó, Empedrado, Bella Vista y la propia Capital, que tienen playas excepcionales. Hemos perdido la capacidad de competir y ahora hay que trabajar con el sector privado para mejorar precios, servicios y la calidad del recurso humano”.

Finalmente, García aseguró que la transición será ordenada: “Todos tenemos la predisposición de hacer las cosas lo mejor y lo más rápido posible, porque el objetivo común es que el Paso esté mejor”.

El 10 de diciembre asumirá oficialmente la conducción del municipio.