¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

plus de refuerzo Gustavo Valdés Cammesa
plus de refuerzo Gustavo Valdés Cammesa
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
HISTORIA

Emmy: Owen Cooper, el protagonista de "Adolescencia" ganó su primer Premio a los 15 años

El protagonista de la miniserie de Netflix filmada en plano secuencia hizo historia en los Emmy tras convertirse en el actor más joven en llevarse un premio.

Por El Litoral

Lunes, 15 de septiembre de 2025 a las 11:28

En una noche llena de sorpresas y emociones en la 77ª edición de los Premios Emmy, el actor Owen Cooper se llevó a casa la estatuilla "mejor actor de reparto en una miniserie dramática" por su destacada actuación en la serie "Adolescence", disponible en Netflix.

Con esta victoria, el actor se convierte en el más joven en la historia de los premios que galardonan lo mejor de la televisión y de las series en llevarse una estatuilla.

Lo cierto es que el protagonista de "Adolescence" tiene 15 años y nunca antes nadie había conseguido ganar a esa edad. Por eso, bastante emocionado y sorprendido, el discurso que dio al recibir el premio se volvió viral en redes sociales ya que fue motivo de inspiración para miles de personas.

Al subir al escenario, Cooper emocionó a la audiencia con un sincero mensaje de esperanza. “No era nadie hace años, todo es posible”, dijo, haciendo resonar un mensaje de superación para todos los jóvenes que aspiran a abrirse camino en el mundo del entretenimiento.

FUENTE: minutouno.com

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD