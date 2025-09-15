Los de Imaguaré llenan el Teatro Vera en el Día Nacional del Chamamé en Corrientes

El viernes 19 de septiembre, el Teatro Oficial Juan de Vera se vestirá de fiesta con el concierto de Los de Imaguaré, que celebran sus 48 años de trayectoria en el marco del Día Nacional del Chamamé. Con localidades agotadas, el público vivirá una noche especial con la participación de Jorge Rojas como invitado.

La propuesta combinará los clásicos que marcaron la historia del grupo con nuevas canciones de su último disco Viva el Chamamé, un trabajo que reinterpreta 12 piezas fundamentales del cancionero popular.

Este 2025, la formación liderada por Julio Cáceres continúa con la gira nacional “48 años”, que recorrerá escenarios de Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires.

Nacidos en 1977 en Mercedes, Corrientes, Los de Imaguaré mantienen vivo el legado poético y musical de Julián Zini y otros grandes referentes de la región. Hoy, con una renovada formación familiar y artística, el grupo reafirma su lugar como símbolo de la nación chamamecera.