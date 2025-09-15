Celeste Cid le respondió a quienes aseguran que se hizo retoques en la cara

Tras una serie de entrevistas para promocionar su nueva película, "Papá x Dos", la cual estrena junto a Benjamín Vicuña, la actriz Celeste Cid se volvió el centro de un debate en redes sociales sobre supuestos retoques estéticos. La pareja de Santiago Korovsky decidió enfrentar los comentarios con un mensaje reflexivo en sus historias de Instagram.

La actriz agradeció primero los mensajes positivos de sus seguidores. "A propósito de las muchas notas que tuve que hacer estos días, me encontré con tantos mensajes hermosos hacia mí y mi trabajo que no quería dejar de agradecer. 30 años, este año, me llenan de alegría saberlos ahí, que sigan recordando personajes, frases, historias, y saber que fui compañía en tantos momentos”, escribió, y agregó: “Se siente muy linda esa cercanía... gracias por el amor”.

Luego, Celeste Cid se refirió directamente a las críticas. "Y leí otros comentarios, sobre todo aquellos que hablaban de cuestiones estéticas (‘ya no tiene la misma cara que a los 20′, ‘¿qué se hizo?’, ‘basta de cirugías’)”. La actriz fue contundente al aclarar que no se ha sometido a cirugías. “No tengo cirugías: soy una mujer de casi 42 años, y me parece justo que las mujeres podamos crecer en paz”, subrayó.

Cid reflexionó sobre los discursos sociales que exigen a las mujeres no envejecer, afirmando que esto "no hace más que evidenciar el mandato que tenemos encima". Finalmente, invitó a sus seguidores a valorar el paso del tiempo, cerrando su mensaje con una frase que invita a la reflexión: "Pues bien, no hay manera de frenar eso, abracemos el tiempo, incluso el que le dedicamos a escribir mensajes a otrxs, porque también es tiempo de nuestras propias vidas”.

La controversia comenzó después de que se viralizara un video de la actriz en el programa de radio Vuelta y media. Los usuarios de X (antes Twitter) comentaron el "evidente cambio en su rostro" y desataron un intenso debate. Algunos de los mensajes fueron muy duros, con comentarios como: "Hay que meter preso al que le tocó la cara. ¿Con qué necesidad?"; y "Si a vos esta mujer viene y te pide que le hagas algo en la cara, por ética profesional le decís que no".

A pesar de la polémica, Celeste Cid se mantiene enfocada en su carrera y en su relación con Santiago Korovsky, quien la ha apoyado en todo momento.

FUENTE: minutouno.com

